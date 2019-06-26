لجنة برلمانية توافق على عدد من اقتراحات النواب لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب، حيث وافقت على إنشاء وحدة تصاريح عمل لخدمة مراكز ابوالنمرس والحوامدية والبدرشين بمحافظة الجيزة وذلك بناء علي اقتراح النائب إبراهيم حمودة.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمود الصعيدى بإنشاء وحدة محلية جديدة بمركز أوسيم وهى وحدة الذيدية وزاوية ثابت وانفصال القريتين عن الوحدة المحلية للبراجيل والوحدة المحلية للكوم الأحمر، ووافقت على اقتراح النائب جمال كوش لإنشاء وحدة حماية مدنية على الطريق بين قريتى كفر الجزار ورورة بجوار السلخانة بالقليوبية.
ووافقت اللجنة أيضا على مقترح النائبة آمال طرابية بشان قبول التبرع بمساحة فدان ارض بقرية برمبال القديمة وهي قرية علي مبارك من اجل اقامة مركز شرطة عليها لمحاربة الارهاب لان تلك القرية بها اكبر نسبة من الجماعة الإرهابية.
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