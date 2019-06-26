شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جيبوتى على رأس وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فجر اليوم الأربعاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة، على رأس وفد برلماني، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتي، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 42 لاستقلال جيبوتي.
تأتي تلك الزيارة لتمثل انعكاساً للجهود الإيجابية التى تبذلها الدولة المصرية لتوطيد علاقاتها بأشقائها العرب والأفارقة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإتحاد الإفريقي في دورته الحالية
كما تأتي تلك الزيارة اتصالاً بالجهود الرامية لتعزيز العلاقات مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، فضلاً عن أنها تمثل مناسبة لتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك للبلدين.
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