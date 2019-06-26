5 توصيات برلمانية تطالب بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 5 توصيات فى مجال إعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وجاءت كالتالى: 1:تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والوزارات المعنية تتولى النظر فى إعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تباشر اختصاصات متشابهة و تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل. 2: تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الادارية والمالية الاقتصادية موضع التنفيذ مع صدور قانون الادارة المحلية. Advertisements 3: سرعة اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لهيكلة النظام الموازنى 4ـ وحدة موازنية واحدة فى وزارة المالية تطبيقا لمبدأ وحدة النظام الموازنى 5: سرعة الانتهاء من اعداد التقسيم التنظيمى لوحدة المتابعة والتقييم بجهات الجهاز الادارى للدولة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 لكى تمارس اختصاصتها فى مجال متابعة وتقييم الانشطة التى تباشرها هذه الجهات. ‌

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