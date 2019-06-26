مقتل أمريكيين اثنين من العاملين مع القوات الأمريكية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي مقتل أمريكيين اثنين من العاملين معه في أفغانستان.

وذكر الجيش الأمريكي الأربعاء في بيان أن عملية القتل جاءت بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وتابع البيان أنه لن يتم الإفصاح عن هويات الجنود حتى يتم إخطار عائلاتهم.

والتقى بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لكابول؛ لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر/أيلول.

وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين آخرين.