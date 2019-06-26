ولي العهد السعودي يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، إلى كوريا الجنوبية في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس مون جاي إن.

وتقدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.





Advertisements

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لسيؤول الرئيس مون وعددا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وبحسب بيان من الديوان الملكي السعودي، فإن ولي العهد سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية.