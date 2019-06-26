الان تتابع قائد بالحرس الثوري: أمريكا لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: نقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قوله إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية. ونسبت الوكالة إلى حاجي زادة القول “لا أمريكا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية”. وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت ايران طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية الخميس الماضي. وتقول واشنطن إن الطائرة كانت في المجال الفضائي الدولي.

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