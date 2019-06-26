عزلة وقصائد أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزلة شجرة متّكئة على جدار الصمت الكئيب منها أتعلّم معاني العزلة وحكمة الصمت الطويل بما يحمل من استغاثة على كرسيّ المساء القديم أتلو آيات الانتظار وأقنع نفسي بقداسة العدم وجدوى اللّاشيء وقدسيّة الوهم، أحدّق في شجرتي والعزلة تظلّل المساء * تحرّر اِركب سفينة التجربة وتمدّد في ظلال الوحدة اِسكن بيت الصمت ولقّط كالطير حبّات الأمل * يقرأ كان يقرأ حتّى يجفّ نهر عينيه فيخرج إلى الحديقة ليتأمّل مقبرة الوقت * Advertisements وحيد جلست في حضرة المساء أدخّن هموم النهار وأقرأ كتاب الظلام أفكّر في كلماتٍ أكتبها لتريحني قليلًا من هذا الأسى الرابض على صدر الشارع الهادئ، لا أحد هنا في عربة الليل الصدئة أجلس على شرفة العدم وحيدًا كصدًى لكلماتٍ لم يسمعها أحد * أقرأ أقرأ بلغاتٍ أخرى لكنّي كما ولدت بالعربيّة سأموت بالعربيّة هكذا تولد القصيدة سعد أبو غنّام من قرية كسيّفة في صحراء النقب - فلسطين. شاعر ومدرّس للكتابة الإبداعيّة في المدارس والمراكز الثقافيّة والأكاديميّة. صدر له "مساء أصفر" عن دار النسيم في مصر عام 2015.

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