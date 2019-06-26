موريتانيا تستدعي 3 سفراء بعد اعتقال 100 أجنبي إثر أعمال شغب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، الثلاثاء، سفراء دول السنغال ومالي وجامبيا.
وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريح للتلفزيون الحكومي الأربعاء، أوردته مواقع موريتانية، إنه أبلغ السفراء الثلاثة بوجود موقوفين من بلدانهم خلال حملة اعتقالات نفذتها السلطات وشملت الذين شاركوا في عمليات تهريب ونهب وفوضى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.
وكان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله قد أعلن، اعتقال 100 أجنبي كانوا يشاركون في عمليات شغب ونهب وتخريب بالعاصمة نواكشوط.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وأن موريتانيا ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة أمنها واستقرارها.
واتهم الوزير جهات أجنبية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الماضية.
وتابع قائلا: "لا يحق لهم التدخل في الشأن الداخلي، وأن من ثبت تدخله ستنزل به أقصى عقوبة".
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