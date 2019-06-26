شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجى: "أردوغان" وحزبه لم يعد وجودهم مرغوب بهم فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد خيرت ، الخبير الامنى والاستراتيجى ، إن فوز "إمام أوغلو"، بمنصب العمدة الحالى لإسطنبول أنهى أسطورة حزب العدالة والتنمية الذى لا يقهر فى الانتخابات منذ أكثر من 25 عاما.

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وأضاف الخبير الاستراتيجى ،أن فوزه برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا التي يسكنها 16 مليون نسمة، تجعل منه نجمًا صاعدًا على المسرح السياسي التركى، قادرا على منافسة "إردوغان" في الانتخابات الرئاسية 2023م ، وأن النتيجة تشير الى تراجع حاد فى شعبية حزب " العدالة والتنمية "، و أيضاً شعبية الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" .

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وتابع أن أردوغان ذكر من قبل أن من يفوز في اسطنبول، يفوز بتركيا"، هذه فى إحدى المسيرات لدعم مرشح حزبه " التنمية والعدالة "، وهذا يؤكدا أن "أردوغان" وحزبه لم يعد وجودهم مرغوب به من جانب النسبة الأكبر من الشعب التركى .