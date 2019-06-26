أعضاء بالكونجرس يلغون زيارة للسودان لاعتبارات أمنية

أكدت عضو الكونجرس الأمريكي كارين باس، الثلاثاء، إلغاء رحلة لمجموعة من الأعضاء إلى الخرطوم، لاعتبارات أمنية.

وقالت كارين، في جلسة استماع بالكونجرس بشأن الأوضاع في السودان، إن "الوضع الإنساني في السودان غير جيد، ويجب أن يكون هناك حل".

وأشارت إلى أن "الكونجرس كان يرغب في جولة ميدانيه للوصول إلى شكل واقعي للأزمة على الأرض، لكن إلغاء الرحلة كان ضروريا في هذه المرحلة".

وكان سودانيون احتشدوا أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، للمطالبة بالقضاء على ما تبقى من تنظيم الإخوان في السودان، تزامنا مع جلسة الاستماع.

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أكد عمر جمال الدين إسماعيل الباحث السياسي السوداني، أن فلول نظام الإخوان هم سبب مشاكل وأزمات السودان.



وأضاف إسماعيل لـ"العين الإخبارية"، على هامش الجلسة الخاصة للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي المتعلقة بالسودان، : "نجح السودان بثورته المجيدة في التخلص من نظام البشير، لكن ما زالت هناك بقايا لهذا النظام يحتاج السودان إلى التخلص منها وهي التي تسبب مشكلات اليوم".

ومن جهته قال عضو الكونجرس الأمريكي كريس سميث إنه ينبغي على الولايات المتحدة العمل على عدم وصول "الإخوان" والمتطرفين إلى الحكم في السودان مرة أخرى.



وأضاف سميث، في جلسه الاستماع، أن تنظيم الإخوان الإرهابي خطر على المنطقة، ويجب التصدي له.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها "الإخوان" ونظام عمر البشير، الذين أخذوا السودان إلى أسوأ حالاته.