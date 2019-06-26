اتهم وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، الثلاثاء "أطرافًا خارجية"، لم يسمها بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في نواكشط، إن عناصر أجنبية شاركت في الاحتجاجات، دون الإشارة إلى جنسياتهم أو أعدادهم.
وجاء عقد المؤتمر الصحفي عقب مظاهرات خرجت، يومي الأحد والإثنين، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، يوم السبت.
ووجَّه صحفيون أسئلة بشأن انقطاع خدمة الإنترنت في العاصمة نواكشوط، إلا أن الوزير رفض التعليق.
وكانت شبكة الإنترنت ضعيفة للغاية خلال اليومين الماضيين، وانقطعت تمامًا، اليوم الثلاثاء، في موريتانيا.
ويأتي حديث ”ولد عبد الله“ بعد يوم من إعلان المعارضة تأجيل الدعوة لمظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات، وتأكيدها حدوث تجاوزات ساهمت بفوز مرشح السلطة، محمد ولد الغزواني.
وتشير النتائج الرسمية الأولية إلى فوز ”الغزواني“ بنسبة 52.01% في اقتراع السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا .. وزير الداخلية يتهم أطرافًا خارجية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.