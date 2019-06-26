آبي: سنلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ أن بلاده ستلعب دوراً مهماً في تخفيف التوتر في منطقة ​الشرق الأوسط​، لافتاً إلى أن ​طوكيو​ ستواصل "جمع المعلومات لضمان أمن الملاحة عن كثب مع البلدان ذات الصلة".

ونوّه آبي بحديث لـ"الشرق الأوسط" بدور ​السعودية​ "في السلام والاستقرار في المنطقة"، لافتاً إلى أن طوكيو "تدعم جهود الإصلاح الداخلي، نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف أنه عمل بشكل وثيق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الشؤون الإقليمية والشؤون الدولية، وأنه يتطلع إلى "تبادل مفيد جداً لوجهات النظر مع الأمير محمد بن سلمان حول طريقة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قمة ​مجموعة العشرين​ التي تستضيفها اليابان، وستستضيفها السعودية العام المقبل".

وأشار آبي إلى جهود ضمان إنجاح "​قمة العشرين​" التي يشارك فيها 37 زعيماً ومسـؤولاً، بينهم قادة "مجموعة العشرين". وقال: "في القمة، ومن خلال تشجيع التجارة الحرة والابتكار، سنعمل على تطوير ​الاقتصاد العالمي​ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وسنشجع من خلال هذه المبادرات على تحقيق مجتمع حر وتمثيلي ومستدام، يمكن لجميع الناس، بمن فيهم النساء و​الشباب​ وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أن يلعبوا دوراً نشطاً فيه".