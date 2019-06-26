خالد مشعل: "صفقة القرن" صفقة مشبوهة ورشوة للمنطقة بأموال العرب ولن تمر

شدّد رئيس المكتب السياسي السابق لـ"حركة حماس" خالد مشعل، على أنّ "الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير "صفقة القرن" الأميركية- الإسرائيلية، الّتي هي صفقة مشبوهة ومسمومة، ورشوة للمنطقة بأموال العرب لتباع جوهرتهم فلسطين والقدس".
ولفت في بيان، إلى أنّ "شعبنا الفلسطيني مجمع على رفض الصفقة، ولن يسمح لها أن تمر، ولا مستقبل لها وستفشل"، مركّزًا على أنّ "الثوابت الفلسطينية خطوط حمراء يتمسّك بها شعبنا، ولن يقبل المساومة عليها ولا رؤية بدونها، وهي الأرض والقدس وحق العودة والسيادة والاستقلال الحقيقي":.
وأكّد مشعل "حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة والتخلّص من الاحتلال وحرية أسرانا في سجون الاحتلال، وهي ثوابت لا مساومة عليها".
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