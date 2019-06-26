درغام: هناك عبء كبير على مطمر الكوستابرافا وبات بمرحلة متقدمة جداً

لفت رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​ ​محمد درغام في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك عبءا كبيرا على ​مطمر الكوستابرافا​ وبات في مرحلة متقدمة جداً"، مشيراً إلى أن "كل عملية نقل وانتقلال للنفايات من وإلى مطمر الكوستابرافا يمر عبر قطاعانا الجغرافي والمطمر أنشأ تحت عنوان مطمر مؤقت ونحن سنضغط لايجاد حلا دائما له".

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