شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الرومانية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:37 مساءً, 25 يونيو 2019 م المناطق _ الرياض أدانت وزارة الخارجية الرومانية اليوم بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وعبرّت الخارجية الرومانية في بيان لها عن تضامنها ودعمها الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لضمان أمن واستقرار وسلامة المواطنين من الهجمات على الأهداف المدنية التي تنتهك بشكل خطير القواعد واللوائح الدولية، مقدمة خالص التعازي لأسرة الشهيد وذويه، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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