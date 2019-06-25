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ولي العهد السعودي يتوجه إلى كوريا في زيارة رسمية

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توجه ولي العهد السعودي، الأمير ، إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، حزيران 25، 2019.

وقال بيان مقتضب للديوان الملكي إنه وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يغادر لزيارة جمهورية كوريا.

وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان.

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