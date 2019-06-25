لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أشار إلى أنّ ​العقوبات الأميركية​ الجديدة تستهدف المرشد الأعلى السيّد ​علي خامنئي​". وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل يتخيّل ترامب أن لخامنئي حسابات وعقارات في ​الولايات المتحدة الأميركية​ والعالم؟ عندما يبلغ "الهَبَل" حدًّا غير معقول عند شخصٍ ما، يقولون عنه: "أكيد في شي براسو"، مركّزًا على أنّ "مع ترامب، لا يمكن إلّا القول: "أكيد ما في شي براسو".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد تعليقا على عقوبات ترامب على خامنئي: "أكيد ما في شي براسو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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