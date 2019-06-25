الناتو يطالب روسيا باحترام معاهدة القوى النووية متوسطة المدى

أكد الأمين العام لشمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرج، أن الحلف لا يزال يأمل في أن تحترم روسيا مقتضيات معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
وجاءت تصريحات ستولتنبرج - حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عشية اجتماعوزراء دفاع الحلف، حيث تتصدر العلاقات مع روسيا جدول أعمال الاجتماع .
وأوضح المسؤول الأطلسي أن أمام روسيا مهلة حتى 2 أغسطس للتوافق مع المعاهدة .. قائلا: "سنتخذ قرارات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها
ولم يقدم الأمين العام للناتو أي تفاصيل حول إجراءات الحلف .. مكتفيا بالقول إن الحلفاء لن ينشروا صواريخ على الأرض، بل سيقومون بأعمال دفاعية ورادعة.
وأعلن ستولتنبرج عن عقد اجتماع جديد لمجلس الحلف مع روسيا الأسبوع القادم، مؤكدا أن الهدف هو مواصلة الحوار حول القضايا الخلافية وحث روسيا على الالتزام بالمعاهدة.
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