إسبانيا تدين الاعتداء الإرهابي الثاني على مطار أبها

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أدانت إسبانيا بشدة، الاعتداء الإرهابي لميلشيات الحوثي الإرهابية يوم 23 يونيو الماضي على مطار أبها والذي أدى إلى مقتل شخص، وإصابة أكثر من عشرين شخصًا بجروح.

وقال بيان للخارجية الإسبانية اليوم، إن هذه الجريمة ضد المدنيين والذي تبنتها ميلشيا الحوثي في اليمن كما حدث سابقاً هي جريمة غير مقبولة على الإطلاق وتفاقم من تصعيد التوتر في المنطقة.

وأعربت حكومة إسبانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد على الحاجة إلى حل الصراع في اليمن عبر الوسائل السلمية ودعم جهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لتطبيق اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م.