الحوثيون والإصلاح.. حبال الود لم تنقطع بعد؟

سارع حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" إلى عقد لقاءات مع قيادات مليشيا الحوثي فور انقلابها على السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء أواخر العام 2014.

ومع أن السلطة التي انقلبت عليها المليشيا تمخضت عن اتفاق سياسي حظي برعاية دولية وإقليمية، بعد الاحتجاجات التي طالبت برحيل صالح في العامين 2011 \ 2012، إلا أن الحزب تماهى مع الانقلاب وراح يعمل على تطبيع الوضع له.

وفي شهر 12 من العام 2014، أي بعد انقلاب المليشيا بشهرين، زارت قيادات إصلاحية وعيم المتمردين في محافظة صعدة، كتسليم بالأمر الواقع الذي فرضته جماعته بقوة السلاح.

ويومها، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي والناطق الرسمي للحزب ورئيس دائرته السياسية سعيد شمسان، "إن اللقاء مع الحوثيين سيفتح الباب لمستقبل يسوده التوافق والشراكة، فنحن في أمس الحاجة إلى طي الخلافات وإنهاء الصراعات من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان".

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وأكد أن اللقاء كان إيجابيا ويعكس حرص الطرفين على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة" الذي وُقع برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر ومن جميع القوى والأحزاب السياسية، مع الحوثيين إثر سيطرة مليشياتهم على العاصمة صنعاء.

وفي دلالة على مدى الانسجام بين الطرفين، قال عضو المجلس السياسي للحوثيين علي القحوم، إن لقاء وفد الإصلاح مع عبد الملك الحوثي، كان "لطي صفحة الماضي، والتصالح ومعالجة تداعيات الصراع، والتحرك لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة".

غير أن عملية "عاصفة الحزم" قطعت الطريق على هذه الشراكة التي كانت ستُخضع البلد لحكم المليشيا لعقود قادمة وربما أكثر.

وعلى ما يبدو، وجد الحزب نفسه مضطرا لتأييد العملية، ولذلك لم يقطع كل حبال الود مع المليشيا، كما تشير إلى ذلك طريقة إدارته للجبهات المحسوبة عليه.