شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: أردوغان عزل تركيا خلال 25 عاما عن أفضل الدول فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله إن أردوغان خلال 25 عاما عزل تركيا عن الدول التى كانت تتمتع بعلاقات جيدة معها، متوقعا أن القادم أسوأ- بحسب تعبيره.
وقال الجار الله فى تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى على شبكة تويتر :"ما الذي فعله أردوغان لتركيا خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية".
وأضاف: "عزل تركيا عن علاقات جيدة مع أفضل الدول كالسعودية ومصر والبحرين والإمارات والغرب ودول عربية من الشمال الأفريقي وأوى أسوأ الخلق- الإخوان المسلمين- وبلاده تعيش أسوأ حالة اقتصادية.. ماذا بعد؟".. وتابع: "القادم أسوأ".
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