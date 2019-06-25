شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: أردوغان عزل تركيا خلال 25 عاما عن أفضل الدول فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله إن أردوغان خلال 25 عاما عزل تركيا عن الدول التى كانت تتمتع بعلاقات جيدة معها، متوقعا أن القادم أسوأ- بحسب تعبيره.

وقال الجار الله فى تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى على شبكة تويتر :"ما الذي فعله أردوغان لتركيا خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية".

وأضاف: "عزل تركيا عن علاقات جيدة مع أفضل الدول كالسعودية ومصر والبحرين والإمارات والغرب ودول عربية من الشمال الأفريقي وأوى أسوأ الخلق- الإخوان المسلمين- وبلاده تعيش أسوأ حالة اقتصادية.. ماذا بعد؟".. وتابع: "القادم أسوأ".

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