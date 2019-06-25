شكرا لقرائتكم هل يسحب الكونغرس ملايين إيران في الخارج ثأراً للدرون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدرس الكونغرس الأميركي "تدبيراً" أو إجراء جديدا من شأنه أن يسحب الملايين من حسابات مصرفية إيرانية مجمدة من أجل تعويض إسقاط إيران طائرة الدرون الأميركية الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "فري بيكون" الأميركية عن مصادر في الكونغرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السناتور تيد كروز تقدم مساء الاثنين، إلى الكونغرس بمسودة للطلب من إدارة ترمب تقييم التكلفة الدقيقة للطائرة بدون طيار، التي قد تتراوح بين 120 مليون دولار و 220 مليون دولار، من أجل طلب التعويض عنها.

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كما يطالب الإجراء الذي تقدم به كروز أن تقدم الإدارة الأميركية تقريراً عن تكلفة الطائرة التي تم إسقاطها، وعن حجم الأموال الإيرانية الموجودة في الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم.

كما يسعى لمعرفة الآلية التي يمكن لإدارة ترمب استخدامها لاسترداد تكلفة الطائرة من تلك الحسابات الإيرانية، أو ما الذي يتعين على الحكومة فعله لإحضار تلك الأموال الإيرانية المجمدة إلى خزائن وزارة الدفاع لدفع ثمن الطائرة بدون طيار.

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"طرق سحب الأموال الإيرانية"

وفي هذا السياق أوضح أحد أعضاء الكونغرس للصحيفة، أن كروز يسعى لمعرفة العوائق التي تحول دون الحصول على تلك الأموال الإيرانية، وطرق التغلب عليها.

كما يود الطلب من الكونغرس التدخل إذا لم تكن هناك طرق حالية للاستيلاء على الأموال الإيرانية.

يذكر أن خطوة كروز هذه تأتي في الوقت الذي يسعى فيه "صقور الكونغرس" والإدارة الأميركية إلى إيجاد المزيد من الطرق لمعاقبة إيران على هجماتها الصارخة في منطقة الخليج.

كما تأتي بعد أن وقع الرئيس الأميركي الاثنين أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وعلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله #خامنئي ، فضلاً عن 8 من معاونيه في الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، القوة القتالية التي نفذت هجمات إرهابية متعددة في جميع أنحاء المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن خامنئي وحلفاءه المتشددين لديهم مليارات الدولارات وأن العقوبات الجديدة سوف تستهدف مباشرة تلك الأصول النقدية، بحسب ما أكد مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية.