تنظيم القاعدة الإرهابي في مالي يهدّد اللصوص بقطع أيديهم

هدّدت "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" المنظوية تحت تنظيم القاعدة الارهابي بمالي في بيان، بتطبيق "شرع الله" وقطع يد السارق. وجاء في نص البيان الذي إطلع عليه " آخر خبر أونلاين" أن هذا التحذير جاء بعد تفشي ظاهرة السرقة والسطو على أموال الناس كما تضمن دعوة لإرجاع المسروقات أو قطع الأيادي.

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