السعودية ترد على ضربات الحوثي

رد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على استمرار جماعة "أنصار الله" في اليمن، بمواصلة إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار على المملكة.

أكد المجلس، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار، يمثل جرائم حرب وتهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي".

​ شدد البيان، على "الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني".

​ كما أعرب المجلس عن "العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنيًا من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".

​ وختم المجلس بيانه، بالترحيب ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلًا من المملكة، ودولة الإمارات،

والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبّر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها".

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الإثنين الماضي، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من جماعة "أنصار الله"، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

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قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية، مشيرًا إلى أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من

الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة، وحالتان حرجتان.

كان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أعلن استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بهجمات عدة بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان"، موضحًا أن "العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافًا عسكرية مهمة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي"، وأكد أن "العمليتين أصابتا أهدافها بدقة عالية، وتسببتا بتعطل حركة الملاحة الجوية في المطارين".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.