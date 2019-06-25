كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديزني" تجري محادثات للاستثمار في أكبر شركة إعلامية في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "هاري تانويسوديبيجو" الرئيس والمؤسس اليوم الثلاثاء ان ميديا "نوسانتارا سيترا" لا تجري محادثات مع ديزني بشأن استثمار في واحدة من شركات المجموعة الاعلامية الاندونيسية.

وكان مسؤول تنفيذي في شركة" MNC" في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن المجموعة الأمريكية تدرس شراء حصة في أكبر شركة إعلامية في إندونيسيا.

وقال المدير التنفيذي: "إذا تمكنت الشركتان من الاتفاق، فستستثمر ديزني 200 مليون دولار لمدة 10 سنوات"، وطلب عدم الكشف عن اسمه بسبب سرية المحادثات.

وقال تانوسويديجو وهو شريك تجاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب: "ان هذا غير دقيق".

وأضاف: "من الواضح أنه لا توجد محادثات مع ديزني".

بينما لم ترد ديزني وفيفندي على الفور على طلبات التعليق.