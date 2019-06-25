كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الدفاع البريطانية تكشف عن الهدف الأول لأسطولها من طراز إف-35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم القوات الجوية الملكية الحصول على نحو 138 طائرة من الجيل الخامس باهظة الثمن في السنوات المقبلة، على الرغم من المشكلات، الصغيرة منها والكبيرة، التي لا تزال تطارد الطائرة والتي تصنعها الشركة المصنعة، فإن شركة لوكهيد مارتن تعد بإصلاحها مع إدخال تحسينات على المقاتلة.

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الدفاع، بيندي موردون، إن الطيارون البريطانيون يقومون باختبار مقاتلات إف-35 في طلعات جوية أولية تستهدف تنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ 16 يونيو.

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وأضافت الوزيرة، أن طائرات إف-35 البريطانية المرتكزة على قبرص أجرت ما مجموعه 13 طلعة جوية منذ ذلك الحين، لكنها لم تنفذ أي ضربات حتى الآن.

وأوضحت: "الطائرات من طراز إف-35 هي أكثر الطائرات تقدمًا التي امتلكتها بلدنا على الإطلاق وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود قادمة".

تمتلك المملكة المتحدة حاليًا 24 طائرة مقاتلة من طراز F-35B، مناسبة للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وبهدف الحصول على 138 طائرة في المجموع. من المتوقع أن يتم توفير نحو ثلث العدد الإجمالي للبلد بحلول العام 2023.