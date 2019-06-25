الحرارة في فرنسا تؤثر على المغرب.. تأجيل الامتحانات في مدارس البعثات

تبعا لقرار الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، بتأجيل امتحانات المستوى الثالث إعدادي، بسبب موجة الحرارة، التي ينتظر ان تضرب البلاد، نهاية الأسبوع الجاري، قررت مدارس البعثات الفرنسية في المغرب اتخاذ القرار نفسه.

ووجهت مدارس البعثات الفرنسية في المغرب، اليوم الثلاثاء، رسائل إلى آباء، وأولياء الأمور، تخبرهم فيها بتأجيل الامتحانات، التي كانت مقررة، يومي الخميس، والجمعة المقبلين، إلى يوم الاثنين، والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن قرار التأجيل أعلنه، أمس، وزير التعليم الفرنسي “جون ميشيل بلانكر”، مشيرا إلى أن القرار يهم المدارس الموجودة على التراب الفرنسي، إلا أن مدارس البعثة الفرنسية في المغرب قررت، اليوم، اتخاذ القرار نفسه، لارتباطها بأكاديميات فرنسية، فيما تعتبر شبكة المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة في المغرب واحدة من أوسع الشبكات التعلیمیة الفرنسیة في العالم، حيث تضم أكثر من أربعین مدرسة مع عشرات الآلاف من التلامیذ المغاربة.

يذكر أن فرنسا اتخذت تدابير استثنائية على مستوى عدد من القطاعات، منها التعليم، بسبب موجة حر استثنائية من حيث موعدها المبكر، وشدتها، إذ ينتظر أن تضرب البلاد، خلال الأسبوع الجاري، وقد تصل درجات الحرارة في مناطق عدة إلى 40 درجة مائوية نهارا و25 ليلا.