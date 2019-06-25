شكرا لقرائتكم ترمب يتهم بايدن بالكذب حول عدم تأييد أوباما لترشحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، نائب الرئيس السابق جو بايدن بالكذب بشأن عدم حصوله على مباركة وتأييد لخوض انتخابات الرئاسة 2020 من باراك أوباما.

وجاءت تصريحات ترمب في مقابلة مع "هيل تي في". وتساءل ترمب: "كيف لم يصادق الرئيس أوباما على ترشحه؟ يجب أن يكون هناك سبب لعدم تأييده له".

وأضاف ترمب: "لقد كان بايدن نائب الرئيس. ويبدو أنهما كانا متوافقين.. أما لماذا لا يدعمه أوباما، فهل في ذلك سر كبير؟".

وقال ترمب: "إنه يكذب بقوله: لقد طلبت من الرئيس عدم المصادقة علي، وأن يعطيني بعض الوقت".

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ويرى ترمب أن بايدن أكد على ذلك لأنه "يشعر بالحرج من حقيقة أن أوباما لا يؤيده، لذلك يخرج للملأ ويقول: طلبت من الرئيس أوباما ألا يؤيدني". وأضاف ترمب: "لا بد أن أوباما يعرف أمراً ما، ولا بد أن ثمة شيئا ما يتحرك في دماغه".

من جهة ثانية، قال ترمب عن بايدن: "عرفنا الرجل منذ زمن طويل ورأيناه كثيراً، وبصراحة يبدو مختلفاً ويفكر بطريقة غير ما عهدناه. أتمنى أن يكون على ما يرام".

ترشيح مايك بينس

يذكر أن ترمب كان قد أكد مؤخراً في مقابلة مع "فوكس أند فريندز" على تأييد نائبه مايك بينس لترشح محتمل للرئاسة في عام 2024.

وعندما سئل عن تعليقاته هذه اعتبر أن السؤال كان مفاجئاً بالنسبة له. وأضاف: "أقصد أن الأمر بعيد للغاية. ليس بمقدوري أن أحدد إن كان مايك سوف يرشح نفسه للرئاسة عام 2024 أم سيفعل أموراً أخرى".