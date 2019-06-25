شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. نوبات بكاء بين أعضاء "العدالة والتنمية" عقب نتائج انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعى صورة تكشف حجم المرارة والحزن وخيبة الأمل التى مر بها أعضاء حزب العدالة والتنمية عقب الخسارة التى منى بها بن على يلدريم فى انتخابات بلدية اسطنبول الأخيرة، حيث تظهر الصورة أحد أعضاء العدالة والتنمية يحتضن بن على يلدريم وهو يبكى بحرقة بينما يبتسم يلدريم فى هدوء.

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وتشير تعليقات متصفحى مواقع التواص الاجتماعى إلى أن الصورة تم التقاطها أثناء متابعة نتائج الانتخابات من داخل مقر حزب العدالة والتنمية وعقب إقرار يلدريم بخسارته فى الانتخابات حيث قال: "تقدم منافسى أكرم إمام أوغلو. أهنئه وأرجو له التوفيق. أتمنى أن يكون قرار أهالى إسطنبول هو الميمون بالنسبة لنسائنا وأطفالنا وجميع سكان إسطنبول على مدى السنوات الخمس المقبلة".