شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعرض نتائج استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية كل 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى للزيادة السكانية، وضرورة عرض ما تم تنفيذه من خطوات بشأن استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية على البرلمان وعلى الرأى العام كل 6 أشهر على الأقل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية من المفترض أنها تؤتى ثمارها حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الزيادة السكانية وكيفية حل هذه القضية التى اصبحت تشكل خطورة على الاقتصاد وعلى الناتج القومى، لانها تقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى.

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وأكدت عضو البرلمان، أن حل الأزمة يكمن فى زيادة الوعى، وتضافر كافة الجهود بين الهيئات والمؤسسات المختلفة فى الدولة لتحقيق استراتيجية 2030 سواء من خلال وضع خطة لزيادة الوعى الشعبى، ودور وزارة الشباب والرياضة، التعليم، ووسائل الإعلام من أجل الوصول للهدف المنشود.

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