شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التربية والتعليم :"الدقهلية" الأعلى فى تركيب الكاميرات بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف سليم، بإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة عملت على مشروع تركيب كاميرات بالمدارس منذ 2016، في ضوء كتاب من رئيس مجلس الوزراء وتم تعميمة على كافة المديريات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الدقهلية أعلى مديرية تم فيها تركيب الكاميرات بواقع 2700 مدرسة.

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جاء ذلك خلال مناقشة إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلي، اليوم الثلاثاء الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، على إدراج نظام للكاميرات بجميع المدارس للتمكين من مراقبتها بمعرفة الإدارة التعليمية ومديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

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وأضاف سليم، إن الاشكالية تتمثل في أن بعض المديريات استطاعت توفير اعتمادات لاستكمال الكاميرات والبعض الأخر لم يغطي بالكامل، مشيراً إلي أنه تم تغطية 131 مدرسة بدمياط من أصل 563، وذلك وفقا لأخر تقرير في شهر إبريل الماضي، وفي شمال سيناء نظراً للمشاكل المالية تم تركيب الكاميرات ب5 مدارس فقط.

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وتابع سليم، أننا نتابع استمرار مشروع تركيب الكاميرات في المدارس وحرصين أيضا على تنفيذة على مستوى كافة المديريات بالجمهورية.

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من جانبه قال النائب أبو المعاطي مصطفى، إن مطلبه أوسع من مجرد مراقبة جزء من المدرسة بالكاميرات إنما وضع نظام متكامل للمراقبة تتصل بالأنترنت بحيث يتمكن مدير الأدارة التعليمية في كل منطقة بالمتابعة المتواصله، وذلك بما يضمن الانضباط وعدم التسرب من التعليم أو التسيب الإداري، جنباً إلي جنب مراقبة الإمتحانات.

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وأضاف أبو المعاطي، أن تركيب الكاميرات سيسهم في ضبط العملية التعليمية بشكل كبير، لاسيما أن التعليم هو قاطرة التنمية.

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وعاد ممثل وزارة التربية والتعليم ليؤكد أن المشروع بدأ من فترة لكن الإشكالية في البند المالي، أما الوزارة فهي معنية بالجانب الفني من خلال الموافقات، فيما انتهت المناقشات إلي ارجاء الموافقة علي الاقتراح برغبة لحين مزيد من الدراسة.

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