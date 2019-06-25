روسيا: الطائرة الأميركية المسيّرة التي أُسقطت كانت في المجال الجوي الإيراني

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طائرة استطلاع أميركية من طراز "إم كيو9" أشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الثلاثاء إلى أن الطائرة الأميركية المسيّرة التي أسقطتها طهران الأسبوع الماضي كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني، وهو ما يتناقض مع التأكيدات الأميركية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن باتروشيف قوله للصحافيين في القدس "لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية تفيد أن هذه الطائرة المسيّرة كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني".

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