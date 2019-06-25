بالصور- "تعليم أسوان" تحصد المركزين الثاني والرابع على الجمهورية في العروض الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قدّم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، التهانئ للطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة بمسابقتي التفوق الكشفي والعروض الرياضية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018/ 2019، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق والتميز سواء على كافة المستويات الدراسية والتعليمية أو في مجال الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه بالنسبة لمسابقة العروض الرياضية فقد حصدت مدرسة دهميت الإبتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية المركز الثاني على مستوى الجمهورية، فيما حصلت مدرسة الطوناب الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية على المركز الرابع. ​