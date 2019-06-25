محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
قدّم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، التهانئ للطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة بمسابقتي التفوق الكشفي والعروض الرياضية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2018/ 2019، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق والتميز سواء على كافة المستويات الدراسية والتعليمية أو في مجال الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها.
وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه بالنسبة لمسابقة العروض الرياضية فقد حصدت مدرسة دهميت الإبتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية المركز الثاني على مستوى الجمهورية، فيما حصلت مدرسة الطوناب الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية على المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- "تعليم أسوان" تحصد المركزين الثاني والرابع على الجمهورية في العروض الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.