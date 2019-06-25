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الرئيس الصومالي يكشف عن موقفه من الفيدارلية

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كشف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في خطاب ألقاه في مناسبة تخريج الدفعة العشرين من طلاب الجامعة الوطنية عن موقفه من الفيدرالية.

وأشار الرئيس فرماجو إلى أنهم- بصرف النظر عن الجدل القائم حول تفسير النظام الفيدرالي الذي أخذته البلاد- يريدون حكومة مركزية قوية وقادرة على حماية حدودها ولديها قوات قادرة على الدفاع عن البلاد ولها سياسة خارجية قوية، وحث الطلاب المشاركين في المناسبة على عدم قبول أقل من حكومة قوية.

وفي تعليقه على الخلافات القائمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أشار فرماجو، إلى أن دور الولايات هو إيصال الخدمات إلى المواطنين وجادل بأن كل من يعارض حكومته هو من يعارض النظام الفيدرالي.

الجدير بالذكر أن الرئيس فرماجو كان يتهم منذ وصوله إلى السلطة من قبل المعارضة الصومالية برفض النظام الفيدرالي ومحاولة إعادة البلاد إلى عهد الدكتاتورية، وتعتبر الفيدرالية إحدى أسباب الخلافات بين الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية.

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