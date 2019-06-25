قائد عسكري: توجيهات صدرت بتحرير محافظة إب المجاورة للضالع

كشف أحد قيادات الجيش في جبهة الفاخر، الرائد محمد عبدالولي زاهر: أن توجيهات صدرت لقوات الجيش بالتقدم إلى محافظة إب وسط اليمن والمجاورة لمحافظة الضالع.

وأحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية السيطرة على منطقة الفاخر في محافظة الضالع.

وأكد الرائد محمد عبد الولي زاهر،في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش والمقاومة استكملت تطهير منطقة الفاخر من آخر ثلاثة جيوب للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم إحكام السيطرة على المنطقة الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

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مشيراً إلى أنه ستتم عملية التحام مع قوات أخرى تابعة للجيش الوطني لبدء عملية عسكرية واسعة تستهدف تحرير محافظة إب التي تعد من المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن تحرير محافظة الضالع وإب سيمثل ضربة قاصمة للحوثيين كون الأخيرة تمثل أحد خطوط الإمدادات للميليشيات في جبهات مجاورة كتعز ولحج، كما سيمكن الجيش من تحقيق خطوة متقدمة في اتجاه العاصمة صنعاء.

وشهدت محافظة إب ظهوراً متصاعداً لأنشطة المقاومة القبلية المسلحة وبخاصة في المناطق المتاخمة لمركز المحافظة وهو ما دفع الحوثيين إلى إرسال تعزيزات من المقاتلين من محافظة ذمار المجاورة لإحكام السيطرة عليها وللتصدي لأي تقدم للجيش من جهة محافظة الضالع المجاورة.