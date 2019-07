ترامب للدول المستوردة للنفط الخليجي: "إحموا أنفسكم"

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP ترامب: لا حاجة لوجودنا في منطقة الخليج

في تغريدة نشرها يوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأخرى التي تستورد النفط من منطقة الخليج إن عليها حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفا أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

وقال ترامب إن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في "منع إيران من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب".

وأضاف أنه فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من الخليج، فإن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر.

وقال إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، ولذلك فهي لم تعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "لاحاجة لنا حتى أن نكون هناك".

ومضى للقول إنه لا ينبغي التعويل على القوات المسلحة الأمريكية لضمان حرية الملاحة في المياه المحاذية للسواحل الإيرانية.

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror!