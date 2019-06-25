شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الفقى: الموازنة الجديدة شهدت اهتماما كبيرا بملف الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة التى وافق عليها البرلمان تعد هى الأكبر، حيث تضمنت اهتماما غير مسبوق بملف الرعاية الاجتماعية ومحدودى الدخل.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما خلال السنوات القليلة الماضية، مطالبا الحكومة بالالتزام بالتوصيات التى وضعتها اللجنة بشأن الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، أبرزها البحث عن موارد ذاتية لدعم الموازنات المقبلة.

وطالب أمين سر اللجنة بضرورة طرح حلول لدعم عجز الموازنة وتعظيم الموارد وعلى وجه التحديد اقتصاديات الخدمات، لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وبحث أسباب خسارة بعض الهيئات وإيجاد حل لوقف نزيف الخسائر وأن تتحول هذه الهيئات لناجحة.