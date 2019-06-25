شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يطالب بتكوين تحالف دولى للتعامل مع الإرهابيين العائدين إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن التعامل مع المقاتلين الأجانب فى صفوف الجماعات الإرهابية والذين يريدون العودة لبلادهم لا بد أن يكون تعاملا أمنيا، موضحا أن هؤلاء الإرهابيين العائدين لا يمكن أن يجروا مراجعات فكرية على الإطلاق.

وطالب الباحث الحقوقى بضرورة أن يتم الإعلان عن تكوين تحالف دولى بمشاركة عدد من الدول التى واجهت الإرهاب، لتتمكن من الحصول على كل المعلومات الممكنة من هذه العناصر الإرهابية العائدة.

وتابع هيثم شرابى: التعامل الأمنى مع الإرهابيين العائدين إلى بلادهم فى أوروبا والعالم هو الأفضل، ولا بد من محاربتهم فى إدلب السورية ودرنة الليبية، وبقية المناطق التى يتواجدون بها فى العراق.