المغرب عن مشاركته في مؤتمر المنامة: موقفنا ثابت من أجل حل دولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

برر المغرب حضوره لمؤتمر المنامة، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، بـ”الانطلاق من موقف المملكة الثابت والدائم من أجل حل للدولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار”.

وأكد المغرب، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، أن موقفه ثابت من أجل حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المغرب، اليوم الاثنين، رسميا، حضوره لمؤتمر المنامة، يومي 25 و26، من يونيو الجاري “لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية”، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

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وسيشارك في هذا المؤتمر، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إطار من وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف البلاغ ذاته أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية ستتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وسيترأس هذا المؤتمر، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وممثلا الولايات المتحدة، إلى جانب سياسيين ورجال أعمال أمريكيين.