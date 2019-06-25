رسميا.. المغرب يعلن مشاركته في مؤتمر المنامة لترويج لـ”صفقة القرن”

بعد تذبذب في الموقف، أكد المغرب، اليوم الاثنين، رسميا، حضوره لمؤتمر المنامة، يومي 25 و26، من يونيو الجاري “لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية”، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”.
وسيشارك في هذا المؤتمر، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إطار من وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف البلاغ ذاته أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية ستتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وسيترأس هذا المؤتمر، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وممثلا الولايات المتحدة، إلى جانب سياسيين ورجال أعمال أمريكيين.
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