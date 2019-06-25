سفير إيران بالأمم المتحدة: لا فرصة للحوار طالما بقي التهديد بالعقوبات قائما

رأى السفير ال​إيران​ي لدى ​الأمم المتحدة​ ماجد تاخت رافانشي، أن "العقوبات الجديدة التي فرضتها ​واشنطن​ على ​طهران​ اليوم "لا تظهر الاحترام للقانون الدولي"، مشددا على أنه "لا فرصة للحوار بين ​الولايات المتحدة​ وإيران، طالما بقي التهديد بالعقوبات قائما".

وفي مؤتمر صحفي، لفت الى أن "القرار الأميركي اليوم بفرض مزيد من العقوبات مؤشر آخر على العداء الأميركي لإيران وضد قيادتها وعدم احترامها للقانون الدولي"، مشيرا الى أنه "على الولايات المتحدة أن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وإرهابها للشعب الإيراني".

وأكد أن "إيران لا تخضع للتهديد ولا يمكن القبول بالحوار تحت تهديد العقوبات"، مشددا على أنه "لا يوجد فرصة لإيران والولايات المتحدة أن يبدأوا الحوار، طالما التهديد موجود".