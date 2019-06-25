شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟..محلل سعودى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن حزمة جديدة من العقوبات على إيران ، تستهدف رأس النظام وهو المرشد خامنئى ستؤدى إلى المزيد من تضييق الخناق على النظام الإيرانى وإضعافه، وتقود إلى إسقاطه عن طريق الشارع الإيرانى الذى يعيش حالة غليان بسبب التردى الحاصل في الوضع المعيشى.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن العقوبات الاقتصادية على إيران لا يمكن الإستهانة في تأثيرها حتى وإن كان النظام الإيرانى قد اعتاد على العقوبات ، إلا أنه لا يمكن غض النظر عن حالة الغضب الشعبى المتصاعد فى إيران والذى يعيش 40 مليون إيرانى تحت خط الفقر، وارتفاع نسبة البطالة حتى 28% .

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وتابع خالد الزعتر: 49% من السكان فى ايران دون سن الثلاثين، ونسبة البطاله تواصل ارتفاعها ، اشتداد الضغط الإقتصادى سيقود لإنفجار الشارع ضد نظام الملالي ، وشعارات الاستهلاك التي يسوق لها نظام الملالى من مواجهة الإمبريالية والتصدى لقوى الاستكبار لا تلقى قبولا فى الشارع الذى يطالب النظام بتغيير سياساته.