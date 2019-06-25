شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": إنشاء معهد لعلوم السكك الحديدية يؤكد عزم الدولة على التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قرار إنشاء معهد فنى تكنولوجى لعلوم السكة الحديد يؤكد عزم الدولة على تطوير هذا المرفق الهام والحيوى، وفى غضون سنوات قليلة جدا سنلمس هذا التطوير في المرفق.

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن وضع خريطة جديدة وتنفيذها من أجل تطوير السكة الحديد هي استراتيجية، حيث أن المعهد يهدف إلى تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلا للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال،كما أن المعهد قرر إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها، مما يعود إيجابيًا على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المعهد سيكون له دور كبير في تطوير العنصر البشري وتأهيله، خاصة بعد إهماله سنوات طويلة مما نتج عنه حوادث عديدة وتهالك معدات كثيرة بسبب عدم المعرفة والتعلم الصحيح، خاصة في ظل النظام الجديد للمعهد الذي يعتمد على تأهيل الخريج وتدريبه على أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال خاصة أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة.

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