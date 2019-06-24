الطاقة تتصدر أجندة محمد بن سلمان في كوريا

نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء خبرا مفاده، أن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كشف أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيزور كوريا الجنوبية يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وقالت وسائل إعلام كورية، أمس، إن الزيارة هي الأولى لولي عهد سعودي منذ 21 عاما، إذ تهدف زيارة الأمير محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقا لوسائل الإعلام الكورية، فإن الزيارة التي تستغرق يومين، سيوقّع فيها الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة.

يذكر أن السعودية هي أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، إذ استوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط من المملكة في 2019.