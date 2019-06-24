وقالت وسائل إعلام كورية، أمس، إن الزيارة هي الأولى لولي عهد سعودي منذ 21 عاما، إذ تهدف زيارة الأمير محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووفقا لوسائل الإعلام الكورية، فإن الزيارة التي تستغرق يومين، سيوقّع فيها الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة.
يذكر أن السعودية هي أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، إذ استوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط من المملكة في 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة تتصدر أجندة محمد بن سلمان في كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.