بحث سبل التصدي لأنشطة إيران العدائية في السعودية... وتحالف عالمي في أبوظبي



بعد انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية، وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى العاصمة الإماراتية، حيث من المقرر أن يبحث بومبيو خلال زيارته لأبوظبي «بناء تحالف عالمي لمواجهة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، بحسب ما ذكرت البعثة الأميركية في الإمارات.

وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها «عيون على حركة الشحن برمتها».

وناقش وزير الخارجية الأميركي قضية إيران والأمن البحري مع السعودية والإمارات، حليفتي الولايات المتحدة في الخليج، خلال زيارته يوم الاثنين بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة عسكرية للرد على إيران التي أسقطت طائرة أميركية مسيرة.

واجتمع بومبيو مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وتناول طعام الغداء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات مع ولي عهد أبوظبي.

وتناولت المناقشات حماية السفن في الخليج بعد هجمات على ناقلات في الأسابيع الماضية ألقت واشنطن بالمسؤولية عنها على إيران.

وقال بومبيو على «تويتر» من جدة: «حرية الملاحة أساسية».

وشكر بومبيو الملك سلمان على الاجتماع معه «دون إخطار مسبق بوقت كاف» في إشارة فيما يبدو إلى الطريقة التي أسرعت بها الولايات المتحدة إلى تعبئة جهودها الدبلوماسية مع تصاعد المواجهة.

