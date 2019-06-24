السعودية وأميركا تستعرضان الأحداث في المنطقة

الرياض ـ وكالات: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعرضا خلاله “الجهود المبذولة للتامل مع الأحداث في المنطقة “. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن الملك سلمان استعرض خلال لقائه مع بومبيو في جدة “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها”. على صعيد متصل أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الاثنين “الوقوف جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب “. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد والوزير بومبيو استعرضا خلال اجتماع عقد في جدة أمس، ” العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة”.

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