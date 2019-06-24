مسلحون يقتحمون منزلا جنوبي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل في قضاء المدائن جنوبي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين سرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار".

