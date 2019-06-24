مسلحون يقتحمون منزلا جنوبي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بان مسلحين اقتحموا منزلا جنوبي بغداد، فيما سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل في قضاء المدائن جنوبي بغداد".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين سرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين سرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار".
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