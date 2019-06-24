بومبيو: الكارثة الإنسانية باليمن تغذيها إيران وعلى أنصار الله وقف الاعتداءات المتهورة

أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تعليقًا على الهجوم على مطار أبها في السعودية، أنّ "على جماعة "أنصار الله" (​الحوثيين​) وقف الاعتداءات المتهوّرة".

وشدّد على أنّ "الصراع اليمني يتوسّع وسط كارثة إنسانيّة تغذّيها إيران"، لافتًا إلى "أنّني أكّدت للقادة السعوديين مواصلة الولايات المتحدة الأميركية الوقوف بجانب حلفائها".