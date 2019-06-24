بومبيو: الكارثة الإنسانية باليمن تغذيها إيران وعلى أنصار الله وقف الاعتداءات المتهورة

أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تعليقًا على الهجوم على مطار أبها في السعودية، أنّ "على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقف الاعتداءات المتهوّرة".
وشدّد على أنّ "الصراع اليمني يتوسّع وسط كارثة إنسانيّة تغذّيها إيران"، لافتًا إلى "أنّني أكّدت للقادة السعوديين مواصلة الولايات المتحدة الأميركية الوقوف بجانب حلفائها".
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