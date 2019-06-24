تسجيل أكثر من 1500 وفاة بسبب إيبولا في الكونغو الديمقراطية

كشفت وزارة الصحة في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية​ أنّ "حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس إيبولا​ في شرق الجمهورية هي 1500 حالة وفاة خلال عشرة أشهر في مقاطعتين ينتشر فيهما الوباء".

وأوضحت أنّ "مجمل الحالات منذ بداية الوباء بلغ 2239 حالة، منها 2145 مؤكّدة و94 محتملة. وفي الإجمال، ثمة 1506 وفيات (1412 مؤكدة و94 محتملة) فيما شُفي 621 شخصًا".

وأوّل حالتي وفاة خارج حدود مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري الكونغوليتين، هي طفل في الخامسة من عمره توفّي في ​أوغندا​ المجاورة في 12 حزيران وشقيقه في اليوم التالي.

وكانت قد بدأت الكونغو الديمقراطية وأوغندا محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم "ستحدد إجراءات التعاون الصحي المعمق بين البلدين"، كما ذكرت السلطات الكونغولية.