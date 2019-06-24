وزير الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على 8 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات على إيران، أنّ "الولايت المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على 8 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".
وكشف "أنّنا سنفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لاحقًا هذا الأسبوع"، مركّزًا على أنّ "استهداف الطائرة المسيرة لم يكن خطأ إيرانيًّا بل عملًا متعمّدًا". وأوضح أنّ "العقوبات ضدّ إيران لا تُفرض إلّا بعد معلومات استخباراتية، وسنرفع العقوبات بحال أبدت إيران نيّة في التفاوض".
ولفت منوتشين إلى أنّ "بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأُخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة"، مبيّنًا "أنّنا نرغب في التوصّل إلى اتفاق مع إيران، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي".
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